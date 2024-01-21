RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Полтаве сообщали о взрывах: что говорят в ОВА

Фото: в Полтаве сообщали о взрывах 21 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтаве прогремели взрывы 21 января. В области была угроза балистики, в ОВА рассказали, есть ли последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, карту тревог, Воздушные силы ВСУ.

"В Полтаве слышали звуки взрывов. Об этом Общественному сообщают местные жители. На территории области продолжается воздушная тревога", - сообщило издание suspilne.media.

Глава ОВА Филипп Пронин успокоил: на территории области попаданий не зафиксировано.

"Во время тревоги находитесь в укрытиях. Сохраняем спокойствие", - написал он в Telegram.

Тревога в Украине

До недавнего времени тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях. Чуть позже ее объявили и в Запорожской области.

В Воздушных силах  ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

На данный момент карта тревог снова стала "зеленой". Отбой тревоги в указанных 7 областях был объявлен, начиная с 14:28.

Взрывы в Кировоградской области и в Крыму

Недавно о взрывах сообщалос в Кировоградской области. Причем, взрвы слышали как в Кропивницком, так и в Александрии. Добавим, что неспокойно 21 января и в Крыму. В частности, в Севастополе раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтававибухи