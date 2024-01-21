В Полтаве сообщали о взрывах: что говорят в ОВА

"В Полтаве слышали звуки взрывов. Об этом Общественному сообщают местные жители. На территории области продолжается воздушная тревога", - сообщило издание suspilne.media.

Глава ОВА Филипп Пронин успокоил: на территории области попаданий не зафиксировано.

"Во время тревоги находитесь в укрытиях. Сохраняем спокойствие", - написал он в Telegram.

Тревога в Украине

До недавнего времени тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях. Чуть позже ее объявили и в Запорожской области.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

На данный момент карта тревог снова стала "зеленой". Отбой тревоги в указанных 7 областях был объявлен, начиная с 14:28.

Взрывы в Кировоградской области и в Крыму

Недавно о взрывах сообщалос в Кировоградской области. Причем, взрвы слышали как в Кропивницком, так и в Александрии. Добавим, что неспокойно 21 января и в Крыму. В частности, в Севастополе раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.