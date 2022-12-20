UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух

Фото: у Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Полтаві вдень 20 грудня було чути вибух. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Полтава ".

За попередньою інформацією, над Полтавською областю відпрацювала система протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що зараз військова адміністрація не підтвердила цієї інформації.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки пошкоджено будинок та лінії електропередач.

Крім того, внаслідок вечірнього обстрілу спалахнула майстерня місцевого ліцею, пошкоджено три легкові автомобілі, трактор та автобус.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтававоздушная тревогаВибух