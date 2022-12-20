В Полтаве во время воздушной тревоги прогремел взрыв

В Полтаве днем 20 декабря был слышен взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".
По предварительной информации, над Полтавской областью отработала система противовоздушной обороны.
Стоит отметить, что в настоящий момент военная администрация не подтвердила эту информацию.
Напомним, сегодня ночью российские войска обстреляли Сумскую область. В результате атаки повреждены дом и линии электропередач.
Кроме того, вследствие вечернего обстрела загорелась мастерская местного лицея, повреждены три легковых автомобиля, трактор и автобус.
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