У Полтаві міськрада підтримала знесення пам'ятників Пушкіну та двом радянським генералам

Депутати міської ради Полтави схвалили демонтаж пам'ятників поету Олександру Пушкіну та радянським генералам Миколі Ватутіну і Олексію Зигіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка в Telegram .

Чиновник привітав таке рішення Полтавської міськради. При цьому Ткаченко нагадав, що експертна рада Мінкульту з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити.

Міністр додав, що очікує від міста рішень щодо знесення пам'яток, присвячених Петру І.