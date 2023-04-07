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У Полтаві міськрада підтримала знесення пам'ятників Пушкіну та двом радянським генералам

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Полтава, П'ятниця 07 квітня 2023 20:16
У Полтаві міськрада підтримала знесення пам'ятників Пушкіну та двом радянським генералам Фото: у Полтаві міськрада підтримала знесення пам'ятників Пушкіну та двом радянським генералам (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Іван Носальський

Депутати міської ради Полтави схвалили демонтаж пам'ятників поету Олександру Пушкіну та радянським генералам Миколі Ватутіну і Олексію Зигіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка в Telegram.

Чиновник привітав таке рішення Полтавської міськради. При цьому Ткаченко нагадав, що експертна рада Мінкульту з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити.

Міністр додав, що очікує від міста рішень щодо знесення пам'яток, присвячених Петру І.

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада ухвалила рішення про знесення пам'ятника російському письменнику Максиму Горькому.

Також ми писали, що у Дніпрі демонтували пам'ятник генерал-лейтенанту Юхому Пушкіну.

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