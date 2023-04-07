ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Полтаве горсовет поддержал снос памятников Пушкину и двум советским генералам

Новина українською →
Полтава, Пятница 07 апреля 2023 20:16
В Полтаве горсовет поддержал снос памятников Пушкину и двум советским генералам Фото: в Полтаве горсовет поддержал снос памятников Пушкину и двум советским генералам (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Иван Носальский

Депутаты городской совет Полтавы одобрили демонтаж памятников поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в Telegram.

Чиновник поприветствовал такое решение Полтавского горсовета. При этом Ткаченко напомнил, что экспертный совет Минкульта по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать.

Министр добавил, что ожидает от города решений по сносу памятников, которые посвящены Петру І.

Напомним, ранее Одесский горсовет принял решение о сносе памятника российскому писателю Максиму Горькому.

Также мы писали, что в Днепре демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава
NEWS
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян