В Полтаве горсовет поддержал снос памятников Пушкину и двум советским генералам

Депутаты городской совет Полтавы одобрили демонтаж памятников поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в Telegram .

Чиновник поприветствовал такое решение Полтавского горсовета. При этом Ткаченко напомнил, что экспертный совет Минкульта по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать.

Министр добавил, что ожидает от города решений по сносу памятников, которые посвящены Петру І.