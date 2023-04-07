В Полтаве горсовет поддержал снос памятников Пушкину и двум советским генералам
Депутаты городской совет Полтавы одобрили демонтаж памятников поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в Telegram.
Чиновник поприветствовал такое решение Полтавского горсовета. При этом Ткаченко напомнил, что экспертный совет Минкульта по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать.
Министр добавил, что ожидает от города решений по сносу памятников, которые посвящены Петру І.
Напомним, ранее Одесский горсовет принял решение о сносе памятника российскому писателю Максиму Горькому.
Также мы писали, что в Днепре демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину.
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