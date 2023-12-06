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В Полтаве массово отравились студенты. Почти 30 человек в больнице

Полтава, Среда 06 декабря 2023 10:00
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В Полтаве массово отравились студенты. Почти 30 человек в больнице Фото: в Полтаве массово отравились студенты (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтаве массово отравились студенты Института НЮУ имени Ярослава Мудрого. Сейчас госпитализированы уже 27 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"По предварительной информации, ночью с отравлением госпитализировали 27 человек. Это студенты Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого", - рассказал он.

По данным главы ОВА, вероятно, они все питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка. Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

"Причины инцидента сейчас устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую", - добавил Пронин.

Как узначть, что вы отравились?

Пищевое отравление - это заболевание, вызванное употреблением зараженной пищи. Инфекционные организмы, включая бактерии, вирусы и паразиты являются наиболее распространенными причинами пищевых отравлений. Сейчас проблема особенно актуальна из-за отключения света, во время которых продукты просто портятся. Подробнее о симптомах, признаках отравления - в материале РБК-Украина.

Напомним, в начале ноября в Павлоградском районе Днепропетровской области зафиксировали три случая отравления мухоморами. Мужчины намеренно ели сушеные грибы для лечения и улучшения состояния здоровья.

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Полтава студенти Народная партия
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