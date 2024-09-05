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У Полтаві кількість жертв після удару РФ зросла до 54

Фото: у Полтаві кількість жертв зросла до 54 людей після атаки РФ 3 вересня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

До 54 людей збільшилась кількість жертв у Полтаві після обстрілу 3 вересня. Під завалами можуть бути ще люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"До 54 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві. Ще 297 людей постраждало", - йдеться у повідомленні..

Як зазначили у ДСНС, пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. 

"Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Вже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття", - додали рятувальники.

 

Фото з місця пошуково-рятувальних робіт в Полтаві 5 вересня (t.me/dsns_telegram)

Ракетний удар по Полтаві

Російські війська атакували Полтаву 3 вересня. Російські війська вдарили по місту балістикою. Ударом, зокрема, було частково зруйновано одну із будівель Інституту зв'язку у Полтаві.

За даними на 4 вересня у Полтаві налічувалося 53 жертви після удару РФ. Також 271 особа отримала поранення. Вогнеборці врятували 25 людей, з них 11 вдалося дістати з-під завалів.

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