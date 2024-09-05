У Полтаві кількість жертв після удару РФ зросла до 54

Ракетний удар по Полтаві

Російські війська атакували Полтаву 3 вересня. Російські війська вдарили по місту балістикою. Ударом, зокрема, було частково зруйновано одну із будівель Інституту зв'язку у Полтаві.

За даними на 4 вересня у Полтаві налічувалося 53 жертви після удару РФ. Також 271 особа отримала поранення. Вогнеборці врятували 25 людей, з них 11 вдалося дістати з-під завалів.

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