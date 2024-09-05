В Полтаве уже 54 погибших после удара РФ, под завалами еще могут быть люди

"До 54 увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве. Еще 297 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, поисково-спасательные работы продолжаются с учетом составляющей безопасности.

"Вероятно, под завалами может находиться еще до 5 человек. Уже разобрано и вывезено 1 тыс. 760 тонн строительного мусора", - добавили спасатели.

Фото с места поисково-спасательных работ в Полтаве 5 сентября (t.me/dsns_telegram)