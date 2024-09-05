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В Полтаве уже 54 погибших после удара РФ, под завалами еще могут быть люди

Фото: в Полтаве количество жертв возросло до 54 человек после атаки РФ 3 сентября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

До 54 людей увеличилось количество жертв в Полтаве после обстрела 3 сентября. Под завалами еще могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"До 54 увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве. Еще 297 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, поисково-спасательные работы продолжаются с учетом составляющей безопасности.

"Вероятно, под завалами может находиться еще до 5 человек. Уже разобрано и вывезено 1 тыс. 760 тонн строительного мусора", - добавили спасатели.

 

Фото с места поисково-спасательных работ в Полтаве 5 сентября (t.me/dsns_telegram)

Ракетный удар по Полтаве

Российские войска атаковали Полтаву 3 сентября. Российские войска ударили по городу баллистикой. Ударом, в частности, было частично разрушено одно из зданий Института связи в Полтаве.

По данным на 4 сентября в Полтаве насчитывалось 53 жертвы после удара РФ. Также 271 человек получил ранения. Огнеборцы спасли 25 человек, из них 11 удалось достать из-под завалов.

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