В Україні школи переведуть на дистанційне навчання 8 та 9 травня. Список областей

В Україні школярів у понеділок та вівторок, 8 та 9 травня, переведуть на дистанційну форму навчання. Відповідне рішення було прийнято владою міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОВА.

"Відповідно до рекомендацій Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА, враховуючи можливі провокаційні обстріли з боку РФ, заклади загальної середньої та позашкільної освіти Полтавської міської територіальної громади 8 та 9 травня працюють у дистанційному форматі, заклади дошкільної освіти працюють у звичному режимі", - сказано в повідомленні.

Також на дитанційне навчання 8 та 9 травня буде переведо дітей у Кіровоградській області.

"Знаємо, з яким підлим, цинічним, підступним ворогом воюємо. Життя і безпека людей, особливо дітей, для нас – найголовніше", - заявили в ОВА.