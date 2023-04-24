Будуть концентрованіші. Глава МОН назвав предмети, які залишаться у шкільній програмі

Всі ключові предмети, як природничі, так і гуманітарні, будуть збережні в українсській системі освіти. Однак вони будуть більш концентровані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра освіти та науки Оксена Лісового в ефірі національного телемарафона.

За його словами, МОН не розглядає скорочення ключових дисциплін. Такі предмети, як історія України, українська мова, хімія, фізика, математика та біологія залишаться в освітній програмі.

"Ми говоримо про оптимізацію програми, про їх концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. Але це питання експертного розгляду. Можна концентрованіше подати основи здоров'я, наприклад. Це питання експертизи, всі ключові дисципліни й природничі й гуманітарні повинні бути збережені", - сказав Лісовий.

Однак він вважає, що навантаженні та подача інформації має бути розрахована таким чином, щоб враховувалися можливості дитини.