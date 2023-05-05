В Украине школы переведут на дистанционную учебу 8 и 9 мая. Список областей

В ряде областей Украины школьников в понедельник и вторник, 8 и 9 мая переведут на дистанционную форму обучения.

Полтавская область.

"В соответствии с рекомендациями Департамента образования и науки Полтавской ОВА, учитывая возможные провокационные обстрелы со стороны РФ, заведения общего среднего и внешкольного образования Полтавской городской территориальной общины 8 и 9 мая работают в дистанционном формате, заведения дошкольного образования работают в привычном режиме", - сказано сообщении Полтавской ОВА.

Кировоградская область.

Также на дитанционное обучение 8 и 9 мая будут переведены дети в Кировоградской области.

"Знаем, с каким подлым, циничным, коварным врагом сражаемся. Жизнь и безопасность людей, особенно детей, для нас - самое главное", - заявили в Кировоградской ОВА.