В Украине школы переведут на дистанционную учебу 8 и 9 мая. Список областей
В ряде областей Украины школьников в понедельник и вторник, 8 и 9 мая переведут на дистанционную форму обучения.
РБК-Украина рассказывает, где уже приняли соответствующие решения.
Полтавская область.
"В соответствии с рекомендациями Департамента образования и науки Полтавской ОВА, учитывая возможные провокационные обстрелы со стороны РФ, заведения общего среднего и внешкольного образования Полтавской городской территориальной общины 8 и 9 мая работают в дистанционном формате, заведения дошкольного образования работают в привычном режиме", - сказано сообщении Полтавской ОВА.
Кировоградская область.
Также на дитанционное обучение 8 и 9 мая будут переведены дети в Кировоградской области.
"Знаем, с каким подлым, циничным, коварным врагом сражаемся. Жизнь и безопасность людей, особенно детей, для нас - самое главное", - заявили в Кировоградской ОВА.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсоне будет введен круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.
Также сообщалось, что украинские школьники должны уйти на летние каникулы не позднее 30 июня. В это время должен закончиться учебный год.
Также Министерство образования и науки хочет сократить количество предметов в школах и объяснило, какие дисциплины точно останутся в программе.
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