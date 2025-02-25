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У Полтаві демонтували пам'ятник Петру І (фото)

Полтава, Вівторок 25 лютого 2025 16:59
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У Полтаві демонтували пам'ятник Петру І (фото) Фото: у Полтаві знесли пам'ятник Петру І (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

У Полтаві сьогодні, 25 лютого, демонтували пам'ятник російському імператору Петру І. Це зробили на підставі рішення Мінкульту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. міського голови Полтави Катерину Ямщикову у Facebook.

"Згідно з рішенням Міністерства культури та інформаційної політики України, пам'ятник Петру I було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації", - написала Ямщикова.

Фото: демонтаж пам'ятника Петру I у Полтаві (facebook.com)

За її словами, рішення про демонтаж пам'ятника було ухвалено відповідно до законодавства та з дотриманням усіх необхідних процедур.

Йдеться про пам'ятник Петру I біля музею "Поле Полтавської битви". Також у Полтаві планують демонтувати пам'ятник на місці відпочинку Петра I.

Рішення влади Полтави

Нагадаємо, 20 лютого виконком міської ради Полтави ухвалив рішення про демонтаж пам'ятника Петру I і пам'ятного знака на місці його відпочинку.

При цьому рішення влади передбачало, що знімуть і інформаційну табличку на пам'ятнику коменданту Келіну.

До слова, в Одесі планують знести пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, але для цього хочуть отримати дозвіл ЮНЕСКО.

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