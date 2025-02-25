У Полтаві демонтували пам'ятник Петру І (фото)

У Полтаві сьогодні, 25 лютого, демонтували пам'ятник російському імператору Петру І. Це зробили на підставі рішення Мінкульту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. міського голови Полтави Катерину Ямщикову у Facebook .

"Згідно з рішенням Міністерства культури та інформаційної політики України, пам'ятник Петру I було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації", - написала Ямщикова.

Фото: демонтаж пам'ятника Петру I у Полтаві (facebook.com)

За її словами, рішення про демонтаж пам'ятника було ухвалено відповідно до законодавства та з дотриманням усіх необхідних процедур.

Йдеться про пам'ятник Петру I біля музею "Поле Полтавської битви". Також у Полтаві планують демонтувати пам'ятник на місці відпочинку Петра I.