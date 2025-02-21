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Без колоніальної спадщини. У Полтаві знесуть пам'ятник Петру І і табличку коменданту Келіну

Полтава, П'ятниця 21 лютого 2025 16:03
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Без колоніальної спадщини. У Полтаві знесуть пам'ятник Петру І і табличку коменданту Келіну Полтава погодила знесення колоніальних пам'ятників (фото: Вікіпедія)
Автор: Василина Копитко

У Полтаві демонтують монумент Петру І і пам'ятний знак на місці його відпочинку, а також знімуть інформаційну табличку на пам’ятнику коменданту Келіну та захисникам Полтави. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому міської ради 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію секретаря Полтавської міської ради Катерини Ямщикової у Telegram.

Коли знесуть пам'ятники і що з ними буде далі

"Виконавчий комітет ухвалив рішення, яке має не лише адміністративне, а й глибоке історичне значення. Ми позбуваємось колоніальної спадщини з публічного простору. Йдеться про пам’ятники, які Міністерство культури та стратегічних комунікацій виключило з державного реєстру культурної спадщини", - повідомила Ямщикова.

Пам’ятник Петру І із території музею Полтавської битви та пам’ятний знак на місці його відпочинку біля Спаської церкви перенесуть. Інформаційну табличку з пам'ятника коменданту Келіну знімуть, а сам монумент переосмислять. Демонтаж мають провести до 1 березня 2025 року.

"Ці об’єкти не були створені для вшанування Полтави чи її жителів. Вони були маркерами імперського контролю, частиною російської пропаганди, що десятиліттями викривляла нашу історію. Це не про руйнування, а про усвідомлений крок до очищення міського простору", - додала Ямщикова.

Вона зазначила, що ці об’єкти перенесуть у межах одного балансоутримувача, без витрат із міського бюджету, оскільки ініціативу підтримають меценати та небайдужа громадськість.

"Україна протистоїть російській агресії не лише на полі бою, а й на рівні сенсів. Коли ми позбавляємося імперських символів - ми повертаємо собі власну історію, власну ідентичність. Полтава - місто української пам’яті, а не чужих колоніальних наративів", - заявила представниця міської ради.

Додамо, що раніше у місті висували ідеї, як можна видозмінити пам'ятник коменданту Келіну. Робоча група ОВА з питань історичної спадщини запропонувала перетворити його у символ полтавсько-львівської дружби.

Без колоніальної спадщини. У Полтаві знесуть пам'ятник Петру І і табличку коменданту КелінуПам'ятник полковнику Келіну та доблесним захисникам Полтави, встановлений у 1909 році на честь битви під Полтавою 1709 року (фото: Вікіпедія)

Чому пам'ятники демонтують тільки зараз

Ще у вересні 2022 року експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики радила знести три монументи у Полтаві: Монумент Слави у Корпусному парку, пам'ятник на місці відпочинку Петра I і монумент коменданту Келіну.

Після цього міська влада направила відповідну документацію Мінкульту, але це питання зависло до осені 2024 року. Тоді Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики після виїзного засідання у Полтаві рекомендував Мінкульту переглянути статус монументів, які возвеличують Петра I і перемогу росіян у битві під Полтавою у 1709 році.

Міністерство наприкінці січня 2025 року виключило 15 об'єктів культурної спадщини Полтави з Державного реєстру нерухомих пам'яток. У цей список потрапили монументи, що стосувались Полтавської битви та періоду російської окупації міста.

Додамо, що з початку повномасштабної війни ці пам'ятники були захищені від ймовірних пошкоджень внаслідок воєнних дій, і, відповідно, закриті від огляду.

Раніше ми писали про те, що в Одесі дозволили знести понад 10 пам'ятників з імперською символікою, у тому числі й російському поету Олександру Пушкіну.

Читайте також про те, що у Рівному восени виставили декомунізований пам'ятник на аукціон в підтримку ЗСУ. Йдеться про бронзове погруддя радянському розвіднику М.І. Кузнєцову.

Під час підготовки матеріалу, окрім посту Катерини Ямщикової, також використали матеріали Poltava.to і Вікіпедію.

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