В Полтаве демонтировали памятник Петру І (фото)

В Полтаве сегодня, 25 февраля, демонтировали памятник российскому императору Петру І. Это сделали на основании решения Минкульта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. городского главы Полтавы Екатерину Ямщикову в Facebook .

"Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации", - написала Ямщикова.

Фото: демонтаж памятника Петру I в Полтаве (facebook.com)

По ее словам, решение о демонтаже памятника было принято в соответствии с законодательством и соблюдением всех необходимых процедур.

Речь идет о памятнике Петру I возле музея "Поле Полтавской битвы". Также в Полтаве планируется демонтировать памятник на месте отдыха Петра I.