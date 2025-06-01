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У Полтаві частина міста залишилась без світла: у чому причина

Фото: У Полтаві частина міста залишилась без світла (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Полтаві сталася аварія на лінії електропередач. Частина міста залишилася без світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

У Полтаві сталося аварійне вимкнення лінії електропередач, через що без світла залишилися 277 юридичних і близько 2,5 тисячі побутових споживачів.

За інформацією голови Полтавської ОВА, на місці працюють аварійні бригади енергетиків, які вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.

Також проводиться встановлення причин аварії.

Станом на зараз інформації про терміни відновлення поки що немає.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що росіяни атакували Запоріжжя 30 травня. Без світла через обстріл об'єкта інфраструктури залишились понад 13 тисяч абонентів.

Згодом,за даними глави ОВА, енергопостачання половині з них енергетики вже відновили.

Також, 30 травня, за чотири доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 50 тисячам родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були знеструмлені через обстріли.

Зазначається, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

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Полтавська область