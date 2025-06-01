У Полтаві частина міста залишилась без світла: у чому причина

У Полтаві сталася аварія на лінії електропередач. Частина міста залишилася без світла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.
У Полтаві сталося аварійне вимкнення лінії електропередач, через що без світла залишилися 277 юридичних і близько 2,5 тисячі побутових споживачів.
За інформацією голови Полтавської ОВА, на місці працюють аварійні бригади енергетиків, які вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.
Також проводиться встановлення причин аварії.
Станом на зараз інформації про терміни відновлення поки що немає.
Нагадаємо, що росіяни атакували Запоріжжя 30 травня. Без світла через обстріл об'єкта інфраструктури залишились понад 13 тисяч абонентів.
Згодом,за даними глави ОВА, енергопостачання половині з них енергетики вже відновили.
Також, 30 травня, за чотири доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 50 тисячам родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були знеструмлені через обстріли.
Зазначається, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.