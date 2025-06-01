В Полтаве часть города осталась без света: в чем причина

Отключение света в Украине

Напомним, что россияне атаковали Запорожье 30 мая. Без света из-за обстрела объекта инфраструктуры остались более 13 тысяч абонентов.

Впоследствии, по данным главы ОВА, энергоснабжение половине из них энергетики уже восстановили.

Также, 30 мая, за четверо суток энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 50 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

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