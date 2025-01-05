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У Полтаві було чути вибух, над містом фіксувався "Шахед"

Полтава, Неділя 05 січня 2025 00:03
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У Полтаві було чути вибух, над містом фіксувався "Шахед" Ілюстративне фото: у Полтаві пролунав вибух на тлі загрози через БПЛА ворога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Полтава пізно ввечері 4 січня пролунав вибух. Перед тим над містом був зафіксований ворожих ударний безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Полтава" та Повітряні сили ЗСУ.

Вибух у Полтаві було чути близько 23:50.

В області перед тим оголошували повітряну тривогу на тлі загрози ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе.

Зазначимо, що приблизно за п'ять хвилин до вибуху в районі Полтави військові попереджали жителів цього міста про небезпеку через БПЛА противника.

"Увага! м.Полтава! Перебувайте в укриттях! Ворожий БпЛА над вашим містом!" - йдеться в оголошенні Повітряних сил у пості в Telegram, оприлюдненому о 23:45.

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, протягом доби 4 січня ворог кілька разів атакував територію України ударними безпілотниками. Станом на зараз дронова атака триває, й фіксувався запуск окупантами нових груп ударних безпілотників.

Ввечері у суботу також повідомлялося про роботу ППО у Київській області через російські "Шахеди".

Нагадаємо також, Близько дев'ятої години вечора у Повітряних силах розповіли, що 4 січня з 14:00 до 20:00 противник атакував Україну ракетами, 30 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку. Військові уточнили, що було збито 3 ракети та 14 ворожих дронів, і ще 16 БПЛА-імітаторів були локаційно-втрачені.

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Полтава Вибух Атака дронів
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