ua en ru
Вс, 05 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Полтаве был слышен взрыв, над городом фиксировался "Шахед"

Полтава, Воскресенье 05 января 2025 00:03
UA EN RU
В Полтаве был слышен взрыв, над городом фиксировался "Шахед" Иллюстративное фото: в Полтаве прогремел взрыв на фоне угрозы из-за БПЛА врага (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Полтава поздно вечером 4 января прогремел взрыв. Перед этим над городом был зафиксирован вражеских ударный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава" и Воздушные силы ВСУ.

Взрыв в Полтаве был слышен около 23:50.

В области перед тем объявляли воздушную тревогу на фоне угрозы вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.

Отметим, что примерно за пять минут до взрыва в районе Полтавы военные предупреждали жителей этого города об опасности из-за БПЛА противника.

"Внимание! г.Полтава! Находитесь в укрытиях! Вражеский БпЛА над вашим городом!" - говорится в объявлении Воздушных сил в посте в Telegram, обнародованном в 23:45.

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, на протяжении дня 4 января враг несколько раз атаковал территорию Украины ударными беспилотниками. На данный момент дроновая атака продолжается, и фиксировался запуск оккупантами новых групп ударных беспилотников.

Вечером в субботу также сообщалось о работе ПВО в Киевской области из-за российских "Шахедов".

Напомним также, около девяти часов вечера в Воздушных силах рассказали, что 4 января с 14:00 до 20:00 противник атаковал Украину ракетами, 30 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления. Военные уточнили, что были сбиты 3 ракеты и 14 вражеских дронов, и еще 16 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава Взрыв Атака дронов
NEWS
"Охватывающая операция". Что происходит возле Покровска и есть ли угроза для Днепропетровщины
"Охватывающая операция". Что происходит возле Покровска и есть ли угроза для Днепропетровщины
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты