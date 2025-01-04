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У Київській області працює ППО через російські безпілотники

Субота 04 січня 2025 23:08
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У Київській області працює ППО через російські безпілотники Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області ввечері у суботу, 4 січня, були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. У регіоні розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Про відбиття повітряної атаки у регіоні стало відомо о 23:02.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - передали в адміністрації.

В КОВА також закликали місцевих мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги, та нагадали про важливість дотримання правил щодо інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в заяві адміністрації в Telegram-каналі.

Перед тим у Повітряних силах інформували про фіксацію руху ворожих безпілотників у бік міста Бровари Київської області з північного сходу.

У Київській області працює ППО через російські безпілотники

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що російські окупанти протягом дня 4 січня запускали у бік України дрони-камікадзе для чергової повітряної атаки.

Вранці також росармія атакувала дронами Антонівку під Херсоном, й внаслідок ворожого обстрілу були поранені.

Близько дев'ятої години вечора у Повітряних силах розповіли, що 4 січня з 14:00 до 20:00 противник атакував Україну ракетами, 30 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку. Військові уточнили, що було збито 3 ракети та 14 ворожих дронів, і ще 16 безпілотників-імітаторів локаційно-втрачені.

Станом на зараз дронова атака триває, й фіксувався запуск окупантами нових груп ударних безпілотників.

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Київська область ППО Атака дронів
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