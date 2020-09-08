У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини

Фото: перевірка труби в багатоповерховому будинку (Facebook)

У Полтаві у багатоповерхівці на бульваре Нестерова стався витік невідомої речовини. Фахівці газової служби виключають витік газу.

Про це повідомив секретар Полтавської міськради Олександр Шамота в Facebook.

Попередньо стався витік сірчаного ангідриду, але дослідження продовжуються. Допускається версія з сірчастою шашкою для боротьби з гризунами і комахами.

Фахівці вже виключили витік газу, зробивши виміри двічі. Результати не показали наявності метанових сполук у повітрі.

Після обробки будинку запах невідомої речовини вдалося локалізувати в одному під'їзді.

Через витік три родини з будинку відселили у готель, частина жителів тимчасово виїхали до родичів.

Нагадаємо, минулого тижня під Полтавою сталася пожежа на звалищі.

Раніше повідомлялось, що в центрі Києва через аварію відключили гарячу воду.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня в Києві сталась пожежа у багатоповерхівці поруч з посольством США.