У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини

У Полтаві у багатоповерхівці на бульваре Нестерова стався витік невідомої речовини. Фахівці газової служби виключають витік газу.
Про це повідомив секретар Полтавської міськради Олександр Шамота в Facebook.
Попередньо стався витік сірчаного ангідриду, але дослідження продовжуються. Допускається версія з сірчастою шашкою для боротьби з гризунами і комахами.
Фахівці вже виключили витік газу, зробивши виміри двічі. Результати не показали наявності метанових сполук у повітрі.
Після обробки будинку запах невідомої речовини вдалося локалізувати в одному під'їзді.
Через витік три родини з будинку відселили у готель, частина жителів тимчасово виїхали до родичів.
Нагадаємо, минулого тижня під Полтавою сталася пожежа на звалищі.
Раніше повідомлялось, що в центрі Києва через аварію відключили гарячу воду.
Також РБК-Україна писало, що минулого тижня в Києві сталась пожежа у багатоповерхівці поруч з посольством США.