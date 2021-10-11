В Полтаве завершилась реставрация областной филармонии

Помещение филармонии - это здание бывшей хоральной синагоги и памятник местного значения. Оно пережило три пожара, последний из которых был около 10 лет назад. С тех пор артисты не имели собственной сцены, поэтому им приходилось репетировать в других залах - по всему городу арендовали репетиционные комнаты, складские помещения для хранения музыкальных инструментов и костюмов, а также проводили концерты преимущественно на выездах.

"Скоро состоится открытие Полтавской областной филармонии. Ее реставрация была принципиальной задачей для областной власти и президентской команды на Полтавщине. Это учреждение культуры после театра имени Гоголя станет второй областной площадкой с современной техникой, куда можно будет приглашать артистов национального уровня. В зале - более 320 зрительских мест. Филармония является туристическим магнитом области и одним из самых доступных зданий для маломобильных людей", - рассказал глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В ходе реставрации утеплили фасад, заменили окна и двери, отремонтировали крыльца и установили пандусы, обновили зал для зрителей, балкон, фойе, танцевальные и хоровые залы, систему вентиляции и электроснабжения, создали условия безбарьерности, облагородили окружающую территорию. Реставрация обошлась в почти 92 млн грн.