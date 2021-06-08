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В 2022 году "Большая реставрация" стартует без раскачки, - Тимошенко

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Киев, Вторник 08 июня 2021 11:26
В 2022 году "Большая реставрация" стартует без раскачки, - Тимошенко Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: РБК-Украина

Массовая реконструкция и ремонт объектов культуры под названием "Большая реставрация" еще активнее стартует в следующем году, а до того стоит задача подготовить всю необходимую проектную документацию.

Об этом заявил координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Программа "Большая реставрация", которую анонсировал президент в рамках начатой им "Большой стройки", предполагает восстановление 150 объектов за 3 года. Среди них – замки, музеи, театры, усадьбы и многое другое. На программу уже в этом году предусмотрено около 2 млрд гривен.

"Есть несколько категорий объектов: те, что стоят на балансе Министерства культуры, те, что на балансах обладминистраций и городов. Эти объекты тоже можно реставрировать за деньги из госбюджета с софинансированием местных властей. В этом году уже началась реставрация многих из них", - рассказал Тимошенко.

По его словам, в большинстве случаев проектно-сметная документация просто отсутствует.

"У директора музея есть план здания, но проектно-сметной документации для ремонта нет. Потому что этим никто не занимался, восстановление культурных объектов было практически никому не интересно", - добавил Тимошенко.

Еще один важный фактор - отсутствие большого количества специалистов по реставрации. Их гораздо меньше, чем по строительству дорог.

Именно поэтому мы и пересмотрели всю систему "Большой стройки". Сейчас занимаемся проектно-сметной документацией объектов, к которым приступим в следующем году. Потом будут тендеры и, как только начнется сезон 2022 года, реставрация стартует без раскачки. Но реставрация - это не стройка, а долгий и тонкий процесс, который может растянуться на два-три года", - объясняет Тимошенко.

Параллельно с восстановлением культурных памятников в регионах будут активно строить взлетно-посадочные полосы аэропортов, развивать пригородное сообщение в Киеве и других крупных городах. Также Министерство инфраструктуры разрабатывает программу реконструкции вокзалов и речных портов.

Напомним, ранее Тимошенко заявлял, что по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году сдадут в рекордные 6 500 км дорог европейского качества и 150 мостов.

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