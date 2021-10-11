У Полтаві завершилася реставрація обласної філармонії

Будівля філармонії - це будинок колишньої хоральної синагоги та пам’ятка місцевого значення. Вона пережила три пожежі, остання з яких була близько 10 років тому.

Відтоді артисти не мали власної сцени, тому їм доводилося репетирувати в інших залах - по всьому місту орендували репетиційні кімнати, складські приміщення для зберігання музичних інструментів та костюмів, а також проводили концерти переважно на виїздах.

"Незабаром відбудеться відкриття Полтавської обласної філармонії. Її реставрація була принциповим завданням для обласної влади та президентської команди на Полтавщині. Цей мистецький заклад після театру імені Гоголя стане другим обласним майданчиком із сучасною технікою, куди можна буде запрошувати артистів національного рівня. У залі - понад 320 глядацьких місць. Філармонія є туристичним магнітом області та однією з найбільш доступних будівель для маломобільних людей", - розповів голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Під час реставрації утеплили фасад, замінили вікна та двері, відремонтували ґанки і встановили пандуси, оновили гладяцьку залу, балкон, фойє, танцювальні й хорові зали, систему вентиляції та електропостачання, створили умови безбар’єрності, облагородили навколишню територію. Реставрація обійшлася у майже 92 млн грн.