В Полтаве на взятке задержали начальницу управления налоговой

В Полтаве Государственное бюро расследований (ГБР) задержало на взятке начальницу одного из подразделений налоговой службы, которая требовала 2,5% от месячного оборота фирмы. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, чиновница требовала от представителя фирмы систематически передавать ей неправомерную выгоду в размере 2,5% от месячного оборота финансовых операций общества за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Во время передачи очередной части взятки начальника одного из управлений ГУ ГНС в Полтавской области задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст.368 УК Украины).

Фото: задержание чиновника (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее правоохранители разоблачили врача Главного военного клинического госпиталя, которая требовала взятку с раненых военных АТО и ООС для присвоения им группы инвалидности. Следователи сообщили женщине о подозрении.

Кроме того, главу отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Министерства обороны Украины задержали во время получения взятки.