ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ГБР разоблачило медика, которая требовала взятки от раненых военных

Четверг 17 декабря 2020 13:08
ГБР разоблачило медика, которая требовала взятки от раненых военных
Автор: Андрей Козловский

Правоохранители разоблачили врача Главного военного клинического госпиталя, которая требовала взятку от раненых военных АТО и ООС за присвоения им группы инвалидности. Следователи сообщили женщине о подозрении.

Об этом сообщает пресс служба Государственного бюро расследований.

"В рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства врачом военного госпиталя от участника ООС 180 тысяч гривен и получения им части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проверяют причастность других должностных лиц госпиталя и Центральной военно-врачебной комиссии до систематического вымогательства взяток от раненых и контуженных бойцов.

Фото: ГБР разоблачило врача на взятке (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее начальника одного из отделов управления Государственной фискальной службы в Харьковской области уличили во взяточничестве.

Кроме того, главу отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Министерства обороны Украины задержали во время получения взятки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество взятка

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь