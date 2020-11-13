Чиновника Минобороны задержали на взятке 400 тысяч гривен

Фото: деньги в конверте (РБК-Украина)

Начальника отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Министерства обороны Украины задержали во время получения взятки. Чиновник хотел получить 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности взятку за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что дало бы предприятию возможность принять участие в государственной закупке, ожидаемая стоимость которой 4 млн гривен. Размер "отката" чиновнику составлял 10% от суммы закупки - 400 тысяч гривен.

Правоохранители задержали начальника отдела в порядке ст. 208 УПК Украины в собственном служебном кабинете в Минобороны во время получения части взятки в размере 100 тысяч гривен.

Фото: задержание чиновника (gp.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили торговлю руководящими должностями в Минобороны.

РБК-Украина писало, что чиновников Министерства обороны уличили в присвоении 11 млн гривен государственных средств.