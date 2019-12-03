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В Полтаве вспыхнул масштабный пожар, к тушению привлекли пожарный поезд

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 12:09
В Полтаве вспыхнул масштабный пожар, к тушению привлекли пожарный поезд
Фото: спасатели на месте пожара в Полтаве (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожар потушили спустя шесть часов

В Полтаве утром 3 декабря вспыхнул масштабный пожар, к его тушению привлекли пожарный поезд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что рано утром вспыхнул пожар на складах ООО "Полтавтрансбуд" Подольском районе Полтавы. В 7:40 пожар на площади 1500 кв метров был локализован, жертв и пострадавших нет.

Фото: пожар в Полтаве (poltava.sq.com.ua)

Как сообщили в МВД Украины, пожар потушили в 11:02. К тушению были привлечены 42 человека личного состава ГСЧС и 12 единиц техники, а также пожарный поезд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар в здании детского сада, в результате чего погиб мужчина. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Это будут выяснять правоохранители.

До этого в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошел пожар в туристическом автобусе, который перевозил почти 50 пассажиров по маршруту "Харьков-Познань".

"Пожар был быстро ликвидирован. Из 46-ти пассажиров, находившихся в автобусе, никто не пострадал. Огнем поврежден моторный отсек", - рассказали в ГСЧС.

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