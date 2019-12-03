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У Полтаві спалахнула масштабна пожежа, до гасіння залучили пожежний потяг

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 12:09
У Полтаві спалахнула масштабна пожежа, до гасіння залучили пожежний потяг
Фото: рятувальники на місці пожежі в Полтаві (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожежу загасили через шість годин

У Полтаві вранці 3 грудня спалахнула масштабна пожежа, до її гасіння залучили пожежний потяг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що рано вранці спалахнула пожежа на складах ТОВ "Полтавтрансбуд" Подільському районі Полтави. В 7:40 пожежу на площі 1500 кв. метрів було локалізовано, жертв і постраждалих немає.

Фото: пожежа в Полтаві (poltava.sq.com.ua)

Як повідомили в МВС України, пожежу загасили о 11:02. До гасіння були залучені 42 особи особового складу ДСНС і 12 одиниць техніки, а також пожежний поїзд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Юрія Гагаріна сталася пожежа у приміщенні дитячого садка, в результаті чого загинув чоловік. Поки невідомо, що стало причиною пожежі. Це будуть з'ясовувати правоохоронці.

До цього в Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп сталася пожежа в туристичному автобусі, який перевозив майже 50 пасажирів за маршрутом "Харків-Познань".

"Пожежа була швидко ліквідована. Із 46-ти пасажирів, що знаходилися в автобусі, ніхто не постраждав. Вогнем пошкоджено моторний відсік", - розповіли в ДСНС.

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