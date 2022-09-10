UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Полтаве во время тревоги прозвучали взрывы: что известно

Фото: в Полтаве во время тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, однако ОВА сразу успокоила жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Полтава".

"В Полтаве были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога", - пишет "Суспільне".

Как сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, на самом же деле, взрывы, которые слышали гражданские - это военные учения на территории общины.

Лунин призвал сохранять спокойствие, однако все же не игнорировать воздушные тревоги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Полтавской области недавно решили увеличить продолжительность комендантского часа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваУкраинаРоссийская Федерация