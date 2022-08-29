В Полтаве и области изменят комендантский час с 1 сентября

В Полтавской области решили увеличить продолжительность комендантского часа с 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОГА .

"В Полтавской области меняется продолжительность комендантского часа. С 1 сентября по всей области он будет начинаться с 22:00 и продлиться до 05:00", - говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что продолжительность комендантского часа решили изменить из-за увеличения количества правонарушений в вечернее время.

"Для обеспечения безопасности населения время начала комендантского часа в области перенесли часом раньше", - добавили чиновники.