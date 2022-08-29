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В Полтаве и области изменят комендантский час с 1 сентября

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Полтава, Понедельник 29 августа 2022 17:43
В Полтаве и области изменят комендантский час с 1 сентября Фото: в Полтавской области продлевают время комендантского часа (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области решили увеличить продолжительность комендантского часа с 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОГА.

"В Полтавской области меняется продолжительность комендантского часа. С 1 сентября по всей области он будет начинаться с 22:00 и продлиться до 05:00", - говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что продолжительность комендантского часа решили изменить из-за увеличения количества правонарушений в вечернее время.

"Для обеспечения безопасности населения время начала комендантского часа в области перенесли часом раньше", - добавили чиновники.

Как сообщалось, буквально в конце июля в Полтавской области сокращали продолжительность комендантского часа - с 23:00 до 05:00.

Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что нарушителей комендантского часа берут "на карандаш" и на них в первую очередь будут смотреть военные комиссары при необходимости призвать в ВСУ.

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