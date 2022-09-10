В Полтаве во время тревоги прозвучали взрывы: что известно
Фото: в Полтаве во время тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
В Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, однако ОВА сразу успокоила жителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Полтава".
"В Полтаве были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога", - пишет "Суспільне".
Как сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, на самом же деле, взрывы, которые слышали гражданские - это военные учения на территории общины.
Лунин призвал сохранять спокойствие, однако все же не игнорировать воздушные тревоги.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Полтавской области недавно решили увеличить продолжительность комендантского часа.
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