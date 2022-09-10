В Полтаве во время тревоги прозвучали взрывы: что известно

В Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, однако ОВА сразу успокоила жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Суспільне Полтава ".

"В Полтаве были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога", - пишет "Суспільне".

Как сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, на самом же деле, взрывы, которые слышали гражданские - это военные учения на территории общины.

Лунин призвал сохранять спокойствие, однако все же не игнорировать воздушные тревоги.