ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Полтаві під час тривоги пролунали вибухи: що відомо

Новость на русском →
Субота 10 вересня 2022 11:55
У Полтаві під час тривоги пролунали вибухи: що відомо Фото: у Полтаві під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Полтаві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, однак ОВА одразу заспокоїла жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Полтава".

"У Полтаві було чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога", - пише "Суспільне".

Як повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, насправді ж, вибухи, які чули цивільні - це військові навчання на території громади.

Лунін закликав зберігати спокій, однак все ж не ігнорувати повітряні тривоги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Полтавській області нещодавно вирішили збільшити тривалість комендантської години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Україна Російська Федерація
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі