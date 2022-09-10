У Полтаві під час тривоги пролунали вибухи: що відомо

Фото: у Полтаві під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)

У Полтаві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, однак ОВА одразу заспокоїла жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Полтава".

"У Полтаві було чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога", - пише "Суспільне". Як повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, насправді ж, вибухи, які чули цивільні - це військові навчання на території громади. Лунін закликав зберігати спокій, однак все ж не ігнорувати повітряні тривоги.