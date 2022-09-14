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В Полтаве на время отключат сирену: как жителям следить за воздушной тревогой

Фото: в Полтаве могут на время отключить сирену (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Полтаве и области в среду, 14 сентября, из-за отсутствия питания могут временно не работать звуковые сигналы тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Сегодня с 13 часов до 13:40 из-за отсутствия питания в случае воздушной тревоги возможно отсутствие звукового оповещения сирен в Полтаве и области", - сообщил он.

Жителей региона просят в этот промежуток времени следить за воздушной тревогой в мобильных приложениях.

Напомним, 11 сентября, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдались массовые проблемы с электроснабжением после того, как россияне нанесли удары по Харьковской ТЭЦ-5.

На следующий день в некоторых регионах наблюдались проблемы со связью.

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Полтававоздушная тревога