В Полтаве на время отключат сирену: как жителям следить за воздушной тревогой

В Полтаве и области в среду, 14 сентября, из-за отсутствия питания могут временно не работать звуковые сигналы тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Сегодня с 13 часов до 13:40 из-за отсутствия питания в случае воздушной тревоги возможно отсутствие звукового оповещения сирен в Полтаве и области", - сообщил он. Жителей региона просят в этот промежуток времени следить за воздушной тревогой в мобильных приложениях.