В Полтавской области проблемы со связью после отключения электроснабжения

В Полтавской области из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи оператора lifecell. Кроме того, у оператора "Киевстар" есть перебои со связью в Полтаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram-канале .

По его данным, примерно на половине территории области отсутствует связь и интернет мобильного оператора lifecell. "Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора. Во второй половине дня интернет и связь lifecell должны полностью восстановить", - сообщил Лунин.

Кроме того, у оператора Киевстар есть перебои со связью в двух локациях Полтавы, "но в течение ближайшего часа проблемы также должны устранить", добавил он.