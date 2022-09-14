ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Полтаве на время отключат сирену: как жителям следить за воздушной тревогой

Новина українською →
Полтава, Среда 14 сентября 2022 11:59
В Полтаве на время отключат сирену: как жителям следить за воздушной тревогой Фото: в Полтаве могут на время отключить сирену (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Полтаве и области в среду, 14 сентября, из-за отсутствия питания могут временно не работать звуковые сигналы тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Сегодня с 13 часов до 13:40 из-за отсутствия питания в случае воздушной тревоги возможно отсутствие звукового оповещения сирен в Полтаве и области", - сообщил он.

Жителей региона просят в этот промежуток времени следить за воздушной тревогой в мобильных приложениях.

Напомним, 11 сентября, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдались массовые проблемы с электроснабжением после того, как россияне нанесли удары по Харьковской ТЭЦ-5.

На следующий день в некоторых регионах наблюдались проблемы со связью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава воздушная тревога
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине
Роман Чернышевкорреспондент Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине