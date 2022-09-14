У Полтаві тимчасово відключать сирену: як жителям стежити за повітряною тривогою

У Полтаві та області у середу, 14 вересня, через відсутність живлення можуть тимчасово не працювати звукові сигнали тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram .

"Сьогодні з 13 години до 13:40 через відсутність живлення у разі повітряної тривоги можлива відсутність звукового оповіщення сирен у Полтаві та області", - повідомив він.

Жителів регіону просять в цей проміжок часу стежити за повітряною тривогою в мобільних додатках.