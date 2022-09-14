У Полтаві тимчасово відключать сирену: як жителям стежити за повітряною тривогою
У Полтаві та області у середу, 14 вересня, через відсутність живлення можуть тимчасово не працювати звукові сигнали тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
"Сьогодні з 13 години до 13:40 через відсутність живлення у разі повітряної тривоги можлива відсутність звукового оповіщення сирен у Полтаві та області", - повідомив він.
Жителів регіону просять в цей проміжок часу стежити за повітряною тривогою в мобільних додатках.
Нагадаємо, 11 вересня, ввечері в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігалися масові проблеми з електропостачанням після того, як росіяни завдали ударів по Харківській ТЕЦ-5.
Наступного дня у деяких регіонах спостерігалися проблеми зі зв'язком.
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