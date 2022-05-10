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В Полтаве три дня будут слышать взрывы и выстрелы: в чем причина

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Полтава, Вторник 10 мая 2022 08:55
В Полтаве три дня будут слышать взрывы и выстрелы: в чем причина Фото: в Полтаве три дня слышны взрывы и выстрелы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтаве запланированы учебные стрельбы с 10 по 13 мая. В связи с чем местные жители могут слышать звуки выстрелов или взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"В течение 10-13 мая с 8 до 14 часов в Полтаве запланированы учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

Напомним, недавно о звуках взрывов предупреждали жителей Черниговской области.

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