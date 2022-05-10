У Полтаві три дні чутимуть вибухи та постріли: в чому причина
Фото: в Полтаві три дні чутимуть вибухи та постріли (Getty Images)
У Полтаві заплановані навчальні стрільби з 10 по 13 травня. У зв'язку з чим місцеві жителі можуть чути звуки пострілів чи вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
"Протягом 10-13 травня з 8 до 14 години в Полтаві заплановані навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій", - написав він.
Нагадаємо, нещодавно про звуки вибухів попереджали жителів Чернігівської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.