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В Черниговской области сегодня будут звучать взрывы: названа причина

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Черниговская область, Понедельник 09 мая 2022 16:57
В Черниговской области сегодня будут звучать взрывы: названа причина Фото: в Черниговской области сегодня будут звучать взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Черниговской области предупредили о взрывах. Пиротехники будут уничтожать найденные снаряды и опасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Отмечается, что специалисты продолжают разминировать и расчищать трассу "Киев-Чернигов". В связи с этим возле села Ягодное сегодня вечером (после 18:00) будут уничтожать найденные предметы. Звуки от взрывов, вероятно, будут слышны в ближайших населенных пунктах. Жителей призвали сохранять спокойствие.

"Полиция призывает граждан быть крайне осторожными, ведь на территории Черниговской области вражеские оккупанты оставили много неразорвавшихся снарядов, взрывных ловушек и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

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Черниговская область полиция
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