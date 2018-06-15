У Полтаві викрили нарколабораторію із метамфетаміном на 1,5 млн гривень

Правоохоронці затримали 37-річного підозрюваного, який займався виготовленням психотропу

У Полтаві поліцейські Дніпропетровської області викрили лабораторію із виготовлення наркотичних речовин. Там же було вилучено же півтора кілограма метамфетаміну вартістю понад 1,5 млн гривень, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що правоохоронці затримали 37-річного підозрюваного, який займався виготовленням психотропу та в подальшому збував його по всій Україні.

"14 червня під час обшуку в орендованому зловмисником будинку поліцейські виявили лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини "метамфетамін" ‑ колби, скляні трубки та інше, а також електронні ваги і порожні сліп-пакети. Вилучені предмети та психотропна речовина направлені на експертизу", - повідомили в МВС.

Зловмисник наразі затриманий за виробництво та збут наркотиків. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Волинській області за торгівлю наркотичною речовиною - амфетаміном - правоохоронця позбавили волі на 4 роки.