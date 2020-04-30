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У Полтаві продовжують виконувати програму "Велике будівництво" президента, - Голик

Новини » Транспорт     30.04.2020 - 12:08
У Полтаві продовжують виконувати програму "Велике будівництво" президента, - Голик
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Зараз будують новий ЦНАП, об'їзну, а також проходить реконструкція кардіодиспансеру

В рамках інфраструктурного проекту "Велике будівництво" у Полтаві будують з нуля Центр адміністративних послуг (ЦНАП), в якому полтавці зможуть швидко оформити документи, отримати довідку та інші види послуг. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Крім того, за його словами, у Полтаві триває реконструкція корпусу інтервенційної кардіології та реабілітації Обласного клінічного кардіологічного диспансеру, капітально ремонтують приймально-діагностичне і рентгенографічне відділення хірургії Обласної клінічної лікарні ім. Скліфосовського.

Також навколо Полтави будують нову об'їзну дорогу, яка розвантажить місто від транзитного транспорту та поліпшить логістику переміщення людей і вантажів.

Нагадаємо, у 2020 році по запущеної президентом Володимиром Зеленським національній програмі "Велике будівництво" буде збудовано та відремонтовано 6,5 тис. км доріг і 9 об'їзних.

Раніше Юрій Голік повідомляв, що у Рівному триває будівництво Північної об'їзної дороги.

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Новини України ПолтавадорогиЮрій Голик
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