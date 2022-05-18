В Полтаве планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 15 грн

По его словам, полтавчанам следует готовиться к подорожанию стоимости проезда в общественном транспорте.

"На сегодняшний день появилась возможность перевозчикам закупать топливо по ценам, которые существуют на сегодня, а это 60-70 грн. Поэтому цена на проезд подорожает. Сейчас я обращаюсь к полтавчанам с предложением определиться: 1. Хотите ли вы, чтобы на маршруты города выехали перевозчики? 2. Если они выедут, то это будет связано с поднятием тарифов на проезд. 10 грн будет стоить проезд в троллейбусе, 15 грн - в автобусе", - написал Мамай.

При этом он проводит опрос в своем Telegram-канале, где большинство проголосовало против предложенных тарифов.

"Если полтавчане скажут "Нет", я поддержу вас и мы будем обсуждать этот вопрос, пока не дойдем до общего знаменателя", - добавил мэр Полтавы.