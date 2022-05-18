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У Полтаві планують підняти вартість проїзду у громадському транспорті до 15 грн

Фото: громадський транспорт (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Полтаві продовжують вирішувати питання щодо вартості проїду у громадському транспорті. Голова міста запропонував на розгляд полтавців нові тарифи.

Про це повіідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Полтави Олександра Мамая.

За його словами, полтавцям слід готуватися до здорожчання вартості проїзду у громадському траспорті.

"На сьогодні з’явилася можливість закуповувати перевізникам паливо за цінами, які існують на сьогодні, а це 60-70 грн. Тому ціна на проїзд здорожчає. Зараз я звертаюся до полтавців з пропозицією визначитися: 1. Чи хочете ви, щоб на маршрути міста виїхали перевізники? 2. Якщо вони виїдуть, то це буде пов’язано із підняттям тарифів на проїзд. 10 грн коштуватиме проїзд у тролейбусі, 15 грн - в автобусі", - написв Мамай.

При цьому він проводить опитування у своєму Telegram-каналі, де більшість проголосувала проти запропонованих тарифів.

"Якщо полтавці скажуть "ні", я підтримаю вас і ми будемо обговорювати це питання, доки не дійдемо до спільного знаменника", - додав мер Полтави.

Нагадаємо, днями Мамай виступав проти підвищення тарифів у громадському транспорті Полтави і називав перевізників мародерами.

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Полтава