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Мэр Полтавы о повышении стоимости проезда: мы будем разбираться с ними как с мародерами

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Украина, Пятница 13 мая 2022 22:09
Мэр Полтавы о повышении стоимости проезда: мы будем разбираться с ними как с мародерами Фото: Александр Мамай (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В Полтаве местные перевозчики требуют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25 грн. Мэр Полтавы Александр Мамай приравнял такие требования к мародерству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Полтавы Александра Мамая.

В Полтаве частные перевозчик требуют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25 грн. Сейчас проезд в городском транспорте стоит 6 грн в троллейбусах и 8 грн в автобусах.

Свои требования перевозчики обосновывают ростом цен на топливо и запчасти. Городской голова уже отреагировал на это заявление.

"Мы прочитали информацию о стоимости проезда 25 грн и сообщаем, что такого не будет. За 50 грн люди на работу не ездить. Кто будет собственноручно поднимать цену до такого уровня, мы будем разбираться с этими людьми, как с мародерами", - написал Мамай.

Напомним, тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы могут повысить. Этот вопрос должны обсудить с частными перевозчиками.

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