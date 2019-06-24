В Полтаве без водоснабжения остались крупнейшие спальные районы города

В Полтаве вечером 24 июня без водоснабжения остались жители пяти микрорайонов города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Полтававодоканала".

Отмечается, что 24 июня 2019 года в 15:50 сотрудниками АО "Полтаваоблэнерго" был обесточен 4-й водозабор и началось отключение от электроэнергии других объектов водоканала. В пресс-службе водоканала отмечают, что это "является грубым нарушением Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (ст.6).

"Аргументация - долги прошлых лет за электроэнергию. Без водоснабжения остались такие микрорайоны города: Сады - 1,2,3, Алмазный, Половки. Под угрозой - остановка водоснабжения всего города и остановка канализационно-насосных станций. Это может повлечь экологическую катастрофу, последствия которой трудно предсказать", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на втором Донецком водопроводе вечером в пятницу, 14 июня, произошла очередная авария, что привело к перебоям с водоснабжением на Донбассе.

РБК-Украина писало, что в Белой Церкви решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности было восстановлено водоснабжение после утечки химикатов в реку Рось.