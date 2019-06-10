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В Белую Церковь подали воду после утечки химикатов в Рось

Новости » Происшествия    10.06.2019 - 21:14
В Белую Церковь подали воду после утечки химикатов в Рось
Фото: утечка химикатов (dsns.gov.ua)

С 20:00 11 июня водоснабжение в Белой Церкви было восстановлено

В Белой Церкви решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности было восстановлено водоснобжение после утечки химикатов в речку Рось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Как отметили в пресс-службе, с 20:00 11 июня водоснабжение в Белой Церкви было восстановлено.

Сообщается, что государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" был проведен анализ проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора Белой Церкви.

Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не было обнаружено. 

Напомним,  в Винницкой области автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды реки Рось. Так, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся.

Ранее РБК-Украина сообщало, что опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, в которую из-за ДТП в Винницкой области попали 747 литров химикатов, нет. 

Кроме того, в ГСЧС опровергли информацию о том, что в реке Рось масссово гибнет флора и фауна в связи с утечкой химических веществ

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