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В Полтаве без водоснабжения остались крупнейшие спальные районы города

Новости » Общество    24.06.2019 - 23:04
В Полтаве без водоснабжения остались крупнейшие спальные районы города
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Под угрозой остановка водоснабжения всего города

В Полтаве вечером 24 июня без водоснабжения остались жители пяти микрорайонов города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Полтававодоканала".

Отмечается, что 24 июня 2019 года в 15:50 сотрудниками АО "Полтаваоблэнерго" был обесточен 4-й водозабор и началось отключение от электроэнергии других объектов водоканала. В пресс-службе водоканала отмечают, что это "является грубым нарушением Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (ст.6).

"Аргументация - долги прошлых лет за электроэнергию. Без водоснабжения остались такие микрорайоны города: Сады - 1,2,3, Алмазный, Половки. Под угрозой - остановка водоснабжения всего города и остановка канализационно-насосных станций. Это может повлечь экологическую катастрофу, последствия которой трудно предсказать", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на втором Донецком водопроводе вечером в пятницу, 14 июня, произошла очередная авария, что привело к перебоям с водоснабжением на Донбассе.

РБК-Украина писало, что в Белой Церкви решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности было восстановлено водоснабжение после утечки химикатов в реку Рось.

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Новости Украины Полтававодоснабжение
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