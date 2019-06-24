У Полтаві без водопостачання залишилися найбільші спальні райони міста

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під загрозою зупинка водопостачання всього міста

В Полтаві увечері 24 червня без водопостачання залишилися жителі п'яти мікрорайонів міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Полтававодоканалу".

Зазначається, що 24 червня 2019 року об 15:50 працівниками АТ "Полтаваобленерго" був знеструмлений 4-й водозабір і розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу. У прес-службі водоканалу наголошують, що це "є грубим порушенням Закону України "Про питну воду і питне водопостачання" (ст.6).

"Аргументація - борги минулих років за електроенергію.Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади - 1,2,3, Алмазний, Половки. Під загрозою - зупинка водопостачання всього міста та зупинка каналізаційно-насосних станцій. Це може спричинити екологічну катастрофу, наслідки якої важко передбачити", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на другому Донецькому водогоні ввечері у п'ятницю, 14 червня, сталась чергова аварія, що призвело до перебоїв із водопостачанням на Донбасі.

РБК-Україна писало, що в Білій Церкві рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки було відновлено водопостачання після витоку хімікатів в річку Рось.