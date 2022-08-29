В Полтаві та області змінюють комендантську годину з 1 вересня

В Полтавської області вирішили збільшити тривалість комендантської години з 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОДА .

"На Полтавщині змінюється тривалість комендантської години. З 1 вересня по всій області вона починатиметься з 22:00 й триватиме до 05:00", - йдеться в повідомленні.

В ОДА наголошують, що тривалість комендантської години вирішили змінити через збільшення кількості правопорушень у вечірній час.

"Для забезпечення безпеки населення час початку комендантської години в області перенесли на годину раніше", - додали посадовці.