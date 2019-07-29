В Харькове произошла стрельба

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла уголовное производство по факту "умышленное убийство"

В Харькове на улице Молочной произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, неизвестный возле гаража подошел к мужчине и выстрелил в него, после чего скрылся в неизвестном направлении. Полиция открыла уголовное производство по факту "умышленное убийство". Подозреваемого разыскивают.

"В совершении преступления подозревается мужчина ростом около 170 см в черной одежде", - добавили в полиции.

Напомним, 23 июля в Одессе посетитель кафе устроил стрельбу в ответ на просьбу оплатить счет. Инцидент произошел ночью в одном из кафе в Приморском районе, куда нетрезвый 19-летний парень пришел с другом. Так, персонал заведения опознал в них недавних посетителей, которые не рассчитались по чеку.

Кроме того, в субботу, 20 июля, возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе Киева неизвестный обстрелял рейсовый пассажирский автобус. Около 10:00 между автобусом и легковым автомобилем Opel Vivaro возник дорожный конфликт относительно первоочередности проезда. Водитель автобуса рассказал, что водитель Opel совершил выстрел в направлении автобуса.